شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تنخفض وسط عدم يقين بشأن تأثير إعادة فتح الاقتصادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط عدم يقين بشأن تأثير إجراءات عودة فتح الاقتصادات حول العالم والمخاوف من موجة ثانية بفيروس كورونا.



وأعلنت الحكومة الصينية فرض إغلاق على عدد من المناطق والأحياء في العاصمة بكين بعد اكتشاف الكثير من الإصابات بفيروس كورونا مما أثار القلق من موجة ثانية.



وبالمثل، حذر مسؤولون في الولايات المتحدة من تعرض الاقتصاد الأمريكي لموجة ثانية من فيروس كورونا.

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وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "أوستن" تدرس عرض إعفاء ضريبي بنحو 68 مليون دولار خلال عشر سنوات على شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية من أجل بناء مصنع في المدينة، وهو ما يدعم الطلب من صناعة المركبات على البلاديوم.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 14:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1903.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1924.9 دولار وأقل سعر عند 1887.1 دولار.