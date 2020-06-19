شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع مع تجاوز "ناسداك" حاجز 10 آلاف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الجمعة في ظل ترقب المستثمرين للمزيد من إجراءات إعادة فتح الاقتصاد.



واستعابت الأسواق تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي هذا العام بشأن عدم يقين حيال الناتج المحلي الإجمالي.



وأكد "باول" على أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو ودرء مخاطر وتداعيات فيروس كورونا.

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من ناحية أخرى، ذكرت وكالات أنباء أن الصين تعزز مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية بموجب بنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين.



وأظهرت بيانات اليوم أن عجز الحساب الجاري الأمريكي انخفض بنسبة 0.1% مسجلا 104.2 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% (ما يعادل 235 نقطة) إلى 26315 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 105 نقاط) إلى 10048 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 3143 نقطة.