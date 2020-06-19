شكرا لقرائتكم خبر عن النفط على وشك تحقيق مكسب أسبوعي بفضل انحسار مخاوف تخمة المعروض العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، على وشك تحقيق مكسب أسبوعي ،هو السابع خلال أخر شهرين ، بفضل انحسار مخاوف تخمة المعروض العالمي ،بعد تأكيد بعض منتجي تحالف أوبك بلس على الامتثال الكامل بتنفيذ حصص خفض الإنتاج ،ويدعم الأسعار أيضا الانخفاض الكبير فى إنتاج الولايات المتحدة ،على حسب بيانات وكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 3.7% إلى مستوي 40.26$ الأعلى منذ 8 حزيران/يونيو الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 38.84$، وسجل أدنى مستوي عند 38.78$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.6% إلى مستوي 42.86$ للبرميل الأعلى فى أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند 41.76$ ، وسجل أدنى مستوي عند 41.56$.

عند تسوية الأسعار بالأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 3% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2% ، بفضل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

على صعيد كامل تعاملات الأسبوع الحالي ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 10% ، على وشك تحقيق مكسب أسبوعي ، يعد السابع خلال أخر شهرين ، بفضل انحسار مخاوف تخمة المعروض العالمي ،وآمال تعافي مستويات الطلب على الوقود بعد تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا ،وإعادة فتح الاقتصادات العالمية.

خلال اجتماع لجنة مراقبة تخفيضات الإنتاج المنبثقة عن تحالف أوبك بلس ،أكدت دول العراق وكازاخستان يوم الخميس على تنفيذ كامل حصص الخفض المحددة ضمان اتفاق خفض المعروض العالمي خلال شهري حزيران/يونيو و تموز/يوليو ، بعدما تخلفتا عن تنفيذ كامل الحصص خلال أيار/مايو.

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وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر فى التحالف العالمي إن نسبة الامتثال لتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بلغت 87% فى أيار/مايو الماضي.

وكان التحالف العالمي قد اتفق فى نيسان/أبريل الماضي على خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا فى أيار/مايو وحزيران/يونيو ،لتحقيق الاستقرار بالسوق ودعم الأسعار التي انهارت جراء أزمة فيروس كورونا ،وتم تمديد تلك التخفيضات التي تمثل 10% من الإمدادات العالمية لمدة شهر إضافي حتى نهاية تموز/يوليو المقبل.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض إنتاج النفط فى الولايات المتحدة بحوالي 600 ألف برميل يوميا فى الأسبوع المنتهي 12 حزيران/يونيو ، فى الانخفاض الحادي عاشر أسبوعيا على التوالي.

وعلى حسب تلك البيانات نزل إجمالي إنتاج النفط الأمريكي إلى 10.5 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أدنى مستوى منذ آذار/مارس 2018 ،بالرغم من ذلك لا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكبر منتجي النفط فى العالم.

انخفض الإنتاج الأمريكي منذ منتصف آذار/مارس الماضي بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا ، بما يعادل حوالي 20% من إجمالي الإنتاج ،بسبب الإغلاقات الواسعة فى منصات استخراج النفط الصخري ، فى ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدها المنتجين ، بعد اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.