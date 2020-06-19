شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات شراء الأصول الآمنة قد تساعد الفضة فى تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة بفضل عمليات شراء الأصول الآمنة لمخاوف بشأن ظهور حالات جديدة لفيروس كورونا فى الصين ،وقد تساعد تلك العمليات المعدن الأبيض فى تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.3% إلى مستوي 17.60$ ، من مستوي الافتتاح عند 17.37$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 17.35$.

فقدت أسعار الفضة بالأمس نسبة 0.75% ، بفعل هبوط معظم أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

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نشطت عمليات شراء أصول الملاذات الآمنة يوم الجمعة ، فى ظل التطورات السلبية حول تجدد انتشار فيروس كورونا فى الصين ،الأمر الذي يصعد المخاوف حيال احتمالات اندلاع موجة ثانية من الإصابة بالفيروس التاجي.

أعلنت السلطات الصحية فى الصين عن 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، من بينها 25 حالة فى العاصمة بكين ، بالرغم من تأكيد خبراء الصحة الصينيين بالأمس إنهم تمكنوا من السيطرة على بؤرة تفشي فيروس كورونا فى بكين ، لكن على ما يبدو أن هذا الأمر لم يتحقق حتى الآن ، فى انتظار ما سوف تسفر عنه الأيام القادمة من ظهور حالات جديدة.

وعلى مدار تعاملات هذا الأسبوع ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 1.1% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.