شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة فى ظل التوقعات القاتمة للاقتصاد الأمريكي ،والتي أفصح عنها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خلال شهادته النصف سنوية أمام الكونغرس.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 97.55 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.43 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.31 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 97.58 نقطة ، بعد بيانات أسوأ من التوقعات عن إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حقق مؤشر الدولار حتى الآن ارتفاعا بنسبة 0.5% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

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قال "جيروم باول" يوم الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب إن الاقتصاد بدأ يتعافي من أزمة فيروس كورونا ، لكن مع فقد أكثر من 25 مليون مواطن أمريكي وظائفهم واستمرار الوباء ، سيحتاج الاقتصاد إلى المزيد من المساعدة.

وذكر جيروم باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء إن الإنتاج والتوظيف فى الولايات المتحدة سيظلان أقل بكثير من مستويات ما قبل وباء فيروس كورونا لفترة طويلة ،لذلك فستظل هناك احتمالات بأن الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من الدعم.

وأضاف باول أن الانتعاش الاقتصادي الكامل فى البلاد لن يحدث حتى يتأكد الشعب الأمريكي من السيطرة الكاملة على جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويدعم عمليات شراء العملة الأمريكية أيضا ، مخاوف اندلاع موجة ثانية من فيروس كورونا بعد ظهور إصابات جديدة بالمرض فى العاصمة الصينية بكين ،وتصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية ، خاصة بعد اشتباكات بين القوات الهندية والصينية فى موقع حدودي متنازع عليه بين البلدين ،وتفاقم الخلافات بين كوريا الشمالية و جاراتها الجنوبية.