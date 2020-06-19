شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستأنف مكاسبها بدعم صعود أسعار النفط العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، بدعم صعود أسعار النفط العالمية ، بصدد تحقيق مكسب أسبوعي ، بفضل آمال آمال تعاف سريع للاقتصاد الأوروبي من التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.1% حتى الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.7% ، فى أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،بسبب زيادة في حالات كوفيد19 بالصين وبعض الولايات الأمريكية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، بفضل صعود أسعار النفط العالمية ، بعد تأكيد تحالف أوبك+ على المضي قدما بالامتثال لتخفيضات الإنتاج.

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وعلى صعيد جلسات هذا الأسبوع ،حقق مؤشر ستوكس أوروبا ارتفاعا بنسبة 4.75% ، بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفضل آمال تعاف سريع للاقتصاد الأوروبي من التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ويترقب المستثمرين ما سوف تسفر عنه القمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ،والتي تعقد فى وقت لاحق اليوم ،بتقنية الفيديو كونفرانس عبر الأقمار الصناعية ،حيث من المقرر بحث مقترح المفوضة الأوروبية بإطلاق صندوق إنعاش اقتصادي يبلغ نحو 750 مليار يورو ، لمواجهة الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.0% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.1% ، فى رابع مكسب خلال الخمسة جلسات الأخيرة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.3% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بحوالي 1.1% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.2%.