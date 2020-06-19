شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بفعل مخاوف استمرار ظهور إصابات جديدة بكورونا فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ،بفعل مخاوف استمرار ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا فى الصين ،ويكبح المكاسب ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.7% إلى 1,732.91$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,721.38$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,721.35$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 0.25% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بسبب تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي.

أعلنت السلطات الصحية فى الصين عن 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ، من بينها 25 حالة فى العاصمة بكين ، الأمر الذي جدد مخاوف حيال احتمالات اندلاع موجة ثانية من الإصابة بالفيروس التاجي.

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تأتي تلك التطورات بالرغم من تأكيد خبراء الصحة الصينيين يوم الخميس إنهم تمكنوا من السيطرة على بؤرة تفشي فيروس كورونا فى بكين ، لكن على ما يبدو أن هذا الأمر لم يتحقق حتى الآن ، فى انتظار ما سوف تسفر عنه الأيام القادمة من ظهور حالات جديدة.

تداول مؤشر الدولار يوم الجمعة ، بالقرب من أعلى مستوى فى أسبوعين ، المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، عاكسا استمرار الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي لا يصب فى صالح أسعار الذهب المقومة بالدولار الأمريكي.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعد التوقعات القاتمة للاقتصاد الأمريكي ،والتي أفصح عنها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خلال شهادته النصف سنوية للسياسة النقدية أمام الكونغرس.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الرابع على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,136.22 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.