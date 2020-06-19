لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 9 مناطق في القاهرة

كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن 9 مناطق، لمدة 8 ساعات، اعتبارا من العاشرة صباح السبت، 20 يونيو، وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الانقطاع نظراً لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 400 المتعارض مع قواعد كوبرى مصطفى النحاس الجارى تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق، "الحى السابع وشارع ذاكر حسين وشارع أبو العتاهية وندرلاند واسكان عثمان وجزء من شارع عبد الله العربى، وشارع عباس العقاد بالمنطقة الأولى وشارع مصطفى النحاس بالمنطقة السادسة وجزء من المنطقة الثامنة".

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما أكدت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.