س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التأمين الجماعى وأنواعه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد التأمين الجماعي بمثابة نظام اجتماعي، للتقليل من تأثير الخطر الذي يتعرض له الفرد من خلال توزيع الأعباء المترتبة على هذا الخطر على مجموعة المشتركين في العقد التأمين، كما تسهم التأمينات الجماعية في تحقق حزمة من المزايا الاجتماعية والاقتصادية، ولكن ما هو أنواع التأمين الجماعي، ومن المستفيدين منه.
ما هو تعريف التأمين الجماعى؟التأمين الجماعى هو التأمين الذي يقدمه صاحب العمل أو أيّ كيان واسع النطاق كجمعية أو منظمة عمالية لتغطية مجموعة محدّدة من الأشخاص، كأعضاء جمعية مهنية أو موظفين في عمل معيّن
ما هي أنواع التأمين الجماعي؟وتتنوع عقود التأمين الجماعي لتضم العقود الجماعية المؤقتة، والعقود الجماعية المختلطة، والعقود الجماعية المتناقصة إضافة إلى عقد تأمين المعاش التكميلي وعقود التعليم والزواج.
كيف يستفيد صاحب العمل من التأمين الجماعي؟ يمكن لصاحب العمل أن يجرى تأميناً على حياة موظفيه يضمن دفع مبلغ تأمين معين فى حالة بقاء "المؤمن عليه" على قيد الحياة عند بلوغه سن التقاعد، أو فى حالة وفاة "المؤمن عليه" خلال مدة التأمين وقبل بلوغه سن التقاعد ، او فى حالة عجز "المؤمن عليه" عجزاً كاملاً مستديماً منهى للخدمة خلال مدة التأمين وقبل بلوغه سن التقاعد أو ضعف مبلغ التأمين (أو مثله) فى حالة وفاة "المؤمن عليه نتيجة حادث خلال مدة التأمين ، وقبل بلوغه سن التقاعد ويحدد المتعاقد مبلغ التأمين الذى يريد صرفة إلى العاملين.
كيف يستفيد العامل من التأمين الجماعي؟
يضمن العامل أن يترك لأسرته مبلغاً يعينهم على الحياة فى حالة وفاته مبكراً أثناء الخدمة ، فيعيش بذلك مطمئناً لا يفكر فى حالة أسرته بعد وفاته ، ولا يوجد أى داعي لتحصيل تبرعات لزوجة وأبناء العاملين الذين يتوفوا أثناء الخدمة.
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