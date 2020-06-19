إنفوجراف.. تعرف على أبرز 12 رقما للموازنة العامة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن موازنة العام المالى الجديد 2020 / 2021، التى أقرها مجلس النواب تبلغ 2.2 تريليون جنيه، منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة العام المالى 2019 / 2020، لافتًا إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، حيث بلغ إجمالى الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية، وبعض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام 682.5 مليار جنيه مقارنة بـ545 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2019 / 2020. وينشر ”الخليج 365” أبرز أرقام الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2020 / 2021 ..

أبرز 12 رقما للموازنة العامة الجديدة (3)

أبرز 12 رقما للموازنة العامة الجديدة (1)

أبرز 12 رقما للموازنة العامة الجديدة (2)

أبرز 12 رقما للموازنة العامة الجديدة (4)

أبرز 12 رقما للموازنة العامة الجديدة (5) Advertisements

أبرز 12 رقما للموازنة العامة الجديدة (6)

أبرز 12 رقما للموازنة العامة الجديدة (7)

أبرز 12 رقما للموازنة العامة الجديدة (8)

أبرز 12 رقما للموازنة العامة الجديدة (9)

أبرز 12 رقما للموازنة العامة الجديدة (10)

أبرز 12 رقما للموازنة العامة الجديدة (11)

أبرز 12 رقما للموازنة العامة الجديدة (12)

أبرز 12 رقما للموازنة العامة الجديدة (13)

أبرز 12 رقما للموازنة العامة الجديدة (14)

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