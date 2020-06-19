توقعات الموجة الثانية من كورونا ترفع أسعار الذهب

كتب: ضياء السقا

حققت أسعار الذهب، في الأسواق المصرية، الجمعة، ارتفاعا طفيفا بمقدار جنيهين، مقارنة بتعاملات الخميس.

وكان الذهب قد سجل ارتفاعا قياسيا، مؤخرا، حيث وصل عيار 21 الأكثر تداولا، لـ780 جنيها، للجرام.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، إذ تلقى الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا الدعم من مخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، بيد أن المكاسب كانت محدودة بفعل صعود الدولار الأمريكي، بحسب رويترز.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1725.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0506 بتوقيت جرينتش. وتراجع المعدن النفيس 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1735.10 دولار.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات..

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وجاء متوسط أسعار الذهب الجمعة في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 667 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 778 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 889 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6224 جنيهات

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.