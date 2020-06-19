شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 19-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح ويحافظ على ثباته دون الدعم المكسور للقناة الصاعدة، ويقع تحت ضغط سلبي يشكّله المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 0.6920، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 0.6700.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6790 والمقاومة 0.6920
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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