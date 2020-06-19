شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 19-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت مزيد من الارتفاع ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 43.38، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50 الذي يدعم فرص تجاوز هذا المستوى وامتداد الموجة الصاعدة لتصل إلى 45.50 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بقية اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 40.85.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.85 والمقاومة 44.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد