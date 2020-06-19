شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 19-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر النفط تداولات إيجابية إضافية ليلامس هدفنا الإيجابي الأول المنتظر عند 40.41 ويحاول اختراقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، مع التذكير بأن تأكيد اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 43.05، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 38.60 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 41.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد