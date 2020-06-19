شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 19-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الفضة بتقديم تداولات إيجابية في محاولة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، حيث يحصل على حافز إيجابي من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة لتحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 18.00 وتمتد إلى 18.93، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 16.80 لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.20 والمقاومة 17.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد