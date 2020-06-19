شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 19-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الذهب تداولات إيجابية الآن ليحاول الابتعاد عن خط المقاومة الذي يظهر بالصورة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، تحفّزه الإشارة الإيجابية التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1765.00، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق 1721.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1710.00 والمقاومة 1760.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد