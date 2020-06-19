شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 19-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية ليضغط على حاجز 1.2400 ويتحرك دونه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، مع التذكير بأننا بانتظار التوجه نحو 1.2304 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.2515 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2320 والمقاومة 1.2515
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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