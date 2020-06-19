شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 19-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار بفقدان العزم الإيجابي ليظهر إشارات على توجه السعر لاستئناف التداولات السلبية، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر يشكّله المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 1.1270، بينما تبدأ أهدافه بتجاوز مستوى 1.1175 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.0985 كمحطة تصحيحية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1110 والمقاومة 1.1300
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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