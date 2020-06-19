شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سوق الحديد والأسمنت..وسعر الحديد للمستهلك يبدأ من 9500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 19 - 6 - 2020، وذلك بحسب ما أكدته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني ، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن سوق مواد البناء يشهد استقرارا فى الأسعار، مشيرا إلى أن الإقبال مازال متراجع بسبب انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى الإجراءات الإحترازية التي انتهاجتها الحكومة للحد من انتشار الوباء هذا علاوة على تراجع الاستثمار العقاري نتيجة انخفاض المبيعات العقارية.

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وكشف الزيني، لـ" الخليج 365"، أسعار الحديد اليوم وتراوحت بين 9200 – 9700 جنيهاً للطن من أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 9500 9900 للطن، مضيفا ان الأسعار تعتبر مرتفعة عن الأسعار العالمية حيث يسجل سعر الطن 400 – 420 دولار.

وأشار الزيني، إلى أن أسعار الأسمنت تسليم أرض المصنع تتراوح 640 – 680 جنيها للطن، فيما يبلغ سعر الأسمنت للمستهلك بين 700 – 750 للطن بعد حساب هامش الربح للحلقات الوسيطة، مشيداً بدور مصانع الحكومة في ضبط الأسعار محلياً لما وفرته من سوق تنافسي حقق الاستقرار للسوق.

وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد رحبت، فى وقت سابق، بقرار بقرار وزير التنمية المحلية بشأن وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء للمساكن الخاصة لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر.