شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء الأسهم الأمريكية لكن "ناسداك" يغلق على نغمة إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الخميس في ظل مخاوف الأسواق من موجة ثانية لفيروس كورونا ربما تضرب عددا من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، لكن ناسداك واصل نغمته الإيجابية بفضل القطاع التكنولوجي.



واستعابت الأسواق تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" التي حذر خلالها من عدم يقين حيال الاقتصاد الأمريكي، لكنه شدد على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية سجل 1.5 مليون طلب في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضض المؤشر إلى 1.3 مليون طلب.



وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" صرح بأنه يتوقع زوال فيروس كورونا من العالم حتى بدون الحاجة للقاح.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 2.3% وأغلق عند 38.84 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 38.8 دولار وأقل سعر عند 37.1 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 2% مغلقا عند 41.51 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.5 دولار وأقل سعر عند 40.06 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 39 نقطة) إلى 26080 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26154 نقطة وأقل مستوى عند 25848 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 9943 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9959 نقطة وأقل مستوى عند 9885 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نحو نقطتين) إلى 3115 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3120 نقطة وأقل مستوى عند 3093 نقطة.