شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع رغم تقرير وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الخميس على الرغم من توقعات وزارة الزراعة الأمريكية بشأن جودة ووفرة المحصول من هذه السلعة مما يعني زيادة المعروض منها.



وكشفت الوزارة في تقرير عن أن الطقس المطير في المناطق الغربية والوسطى بالولايات المتحدة سوف تفيد محصول الصويا خلال الأيام المقبلة.



وذكرت الوزارة أن هناك تساقط غزير للأمطار من مينيسوتا إلى نبراسكا مما يفيد بدوره محصول الصويا في الموسم الحالي.

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ومن الجدير بالذكر أن المناطق الغربية والوسطى في أمريكا تنتج أكثر من 90% من إجمالي إنتاج البلاد من الصويا، وكان هذه المناطق قد تعرضت لجفاف في الأسبوع الماضي، لكنها انتعشت في الىونة الأخيرة.



ومن المتوقع إنتاج الولايات المتحدة 112 مليون طن من الصويا في موسم 2020-2021، وهو ما يعني ارتفاعاً بنسبة 16% على أساس سنوي، بحسب ما جاء في تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.3% إلى 8.73 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 8.76 دولار وأقل سعر عند 8.70 دولار.