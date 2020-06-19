شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يقلص مكاسبه بعد قرار الشركة بالتصدي لمحتوى حملة "ترامب" الانتخابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فيسبوك" خلال تعاملات يوم الخميس لكنه قلص مكاسبه في أعقاب قرار شركة التواصل الاجتماعي بالتصدي للمحتوى المنشور من جانب حملة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لانتخابات الرئاسة 2020.



وذكرت "فيسبوك" أنها قررت حذف منشورت وإعلان نشرتها الحملة الانتخابية لـ"ترامب" بسبب احتوائها على بعض إشارات الحض على الكراهية والعنف.



وانتقدت الشركة الإعلانات الموجهة من حملة "ترامب" والتي تضمنت بعض خطابات الكراهية عبر شبكتها للتواصل الاجتماعي.

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وتجدر الإشارة إلى أن "فيسبوك" و"تويتر" وغيرهما من وسائل التواصل الاجتماعي كانت قد تعرضت لانتقادات من الساسة والموظفين وبعض المستخدمين بسبب سماحهم لمحتوى "ترامب" الذي يحض على العنف والكراهية.



وجاء ذلك بعد تغريدات نشرها "ترامب" وتهديداته للمحتجين على مقتل مواطن من أصل إفريقي على يد شرطي في حادث اتصف بالعنصرية، وهدد الرئيس وقتها باستخدام العنف والرصاص ضد من يرتكبون أعمال عنف.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 0.1% إلى 235.9 دولار، وسجل أعلى سعر في جلسة الخميس عند 236.1 دولار وأقل سعر عند 232.1 دولار.