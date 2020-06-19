شكرا لقرائتكم خبر عن "ماكدونالدز" تخطط لتوظيف أكثر من 260 ألف شخص في فروعها بأمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت "ماكدونالدز" إنها تخطط لتوظيف أكثر من 260 ألف عامل في فروعها بالولايات المتحدة خلال صيف العام الجاري، وذلك في ظل استمرار الإجراءات لإعادة فتح الاقتصادات في مختلف الولايات الخمسين بأمريكا.



وأكدت الشركة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية الموظفين والعملاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وأشارت إلى أنها سوف تستعين بعشرات الأجهزة لقياس الحرارة والمطهرات والكمامات والأقنعة لحماية الموظفين، كما أنها ستضع إرشادات وعلامات لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في فروعها ومطاعمها في الولايات المتحدة.



وعلاوة على ذلك، ستركز "ماكدونالدز" على الوجبات الصحية للمستهلكين، وبالتالي، يجب على العملاء في المطاعم التابعة للشركة في أمريكا توقع عدم وجود بعض المنتجات في قوائمها.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "ماكدونالدز" بنسبة 0.7% وأغلق جلسة الخميس عند 189.4 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 190.7 دولار وأقل سعر عند 187.8 دولار، فيما سجل خسائر بنسبة 4% منذ بداية عام 2020 حتى نهاية جلسة الخميس.