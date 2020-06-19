شكرا لقرائتكم خبر عن العضو المنتدب للجزيرة تكافل: صناديق الادخار لدى العملاء تجاوزت مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال صقر نادرشاه، العضوالمنتدب لشركة الجزيرة تكافل السعودية، إن عملية صفقة الاندماج مع "سوليدرتي" مستمرة، والعمل جارٍ حالياً على إجراءات الفحص النافي للجهالة.

وأضاف نادر شاه، في اتصال هاتفي مع CNBC عربية، بأن صناديق الادخار لدى العملاء تجاوزت مليار ريال.

وكانت الجزيرة تكافل قد أعلنت في وقت سابق عن تحقيقها أرباحا صافية قبل الزكاة بلغت 13.4 مليون ريال بالربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 7.45 مليون ريال بالربع الأول من العام 2019.

وتعليقاً على نتائج الشركة قال نادر شاه، توقع أن تصل الحصة السوقية بنهاية عام 2020 إلى 25% من إجمالي الأقساط المكتتبة في وثائق الحماية والادخار في حال استمرت الشركة بتحقيق الأرباح.