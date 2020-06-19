محافظ جنوب سيناء يعلن عودة الأنشطة البحرية والغوص 21 يونيو المقبل

أعلن اللواء خالد فود محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، عودة الأنشطة السياحة الخارجية بشكل رسمي في مطلع يوليو المقبل.

وأكد فودة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن شرم الشيخ هى أقل مدينة بها إصابات كورونا ولا يوجد لدينا حالات وفاة مشيرا إلى أننا نطبق الإجراءات الاحترازية بشكل دقيق في جميع مناطق شرم الشيخ.

وتابع اللواء فودة، لدينا 66 فندقا معتمدًا في محافظة جنوب سيناء ، كما أنه أنه لدينا معلومات عن وصول وفود أوكرانية وإيطالية لشرم الشيخ مع بدء عودة السياحة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، عودة الأنشطة البحرية والغوص بدءًا من 21 يونيو المقبل مع تطبيق الاجراءات الاحترازية مشيرا إلى أنه نقوم بحملات توعية إلى جانب تنظيف الشواطيء بمشاركين الغطاسين في شرم الشيخ.