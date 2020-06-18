شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بضغطٍ من صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس بضغط من صعود الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات واستيعاب تصريحات إيجابية.



هذا، وذكر رئيس البنك المركزي الأمريكي "جيروم باول" أمام الكونجرس بأنه وفريقه سيبذلون كافة الجهود من أجل دعم الاقتصاد وإعادته إلى مسار التعافي من آثار كورونا.

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ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه يتوقع زوال أزمة فيروس كورونا حتى بدون الحاجة للقاح فعال.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عددد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.5% أو بنحو 27 سنتا وأغلق المعدن الجلسة عند 17.508 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 17.92 دولار في حين سجل أقل سعر عند 17.40 دولار للأوقية.