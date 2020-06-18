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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يهبط بأكثر من 1% عقب قرار بنك إنجلترا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور قرار بنك إنجلترا حول السياسة النقدية.
واعلن البنك المركزي البريطاني الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير، وهو ما تماشى مع توقعات المحللين.
وعلاوة على ذلك، قرر البنك المركزي زيادة حجم برنامج مشترياته من الأصول إلى 745 مليار جنيه إسترليني من 645 مليار جنيه إسترليني.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك إنجلترا أكد التزامه بتقديم الدعم للاقتصاد البريطاني المتضرر بشكل كبير بتداعيات فيروس كورونا.
هذا، ويخشى مراقبون من تعرض الاقتصادات في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة لموجة ثانية من فيروس كورونا خاصة بعد ظهور عشرات الإصابات بالمرض وفرض الإغلاق مجددا على أحياء في العاصمة الصينية "بكين".
وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 1.2422، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2568 في حين سجل أقل سعر عند 1.2402.
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