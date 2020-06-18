- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض في ظل ضغوط العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستيعاب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".
كان "باول" قد صرح أمس في تصريحاته أمام مجلس النواب على أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات الضرورية لدعم الاقتصاد الأمريكي لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية سجل 1.5 مليون طلب في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون تراجع المؤشر إلى 1.3 مليون طلب.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عددد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.
وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3% أو ما يعادل 4.5 دولار إلى 1731.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1749.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1722.7 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يغلق على انخفاض في ظل ضغوط العملة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.