شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الحمادي ترتفع 3% بالربع الأول لزيادة الإيرادات الطبية وانخفاض المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الحمادي للتنمية والاستثمار، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 3.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 24.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 24.2 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الربح التشغيلي إلى 37.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 36.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى زيادة الإيرادات المتأتية من الخدمات الطبية، وإنخفاض المصاريف الإدارية، بالإضافة إلى إنخفاض تكاليف التمويل نتيجة إنخفاض تكلفة الإقراض.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 206.7 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 229.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 93 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 89.8 مليون ريال في العام 2018.