شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 18-6-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 18-6-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 579.551 مليار جنيه.

إيقاف تداول 20 شركة إيقاف تداول 20 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، أسمنت سيناء، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، السويس للأسمنت، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، شارم دريمزللاستثمار السياحي، اميرالد للاستثمار العقاري، ليسيكو مصر، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المجموعة المصرية العقارية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، جولدن تكس للأصواف، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، القاهرة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.





البورصة تخسر 1.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 579.551 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 317.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.5 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 65.12% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.59%، والعرب على 3.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.43%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 5.3 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، 279.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 31.4 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 253.1 مليون جنيه، على التوالي.

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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 10857 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1641 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12408 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4165 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1325 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2089 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 706 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.





مصر المقاصةأعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عن فتح باب الترشح لاختيار رئيس مجلس إدارة الشركة استكمالاً لمدة مجلس الإدارة الحالية (2018/2021)، على أن يبدأ تقديم طلبات الترشيح يوم الأحد الموافق 21 يونيو، ويغلق باب الترشح بنهاية يوم عمل يوم الخميس الموافق 25 يونيو، وتتنتهي مدة عضوية من يتم انتخابه رئيساً لمجلس الإدارة بنهاية مدة مجلس الإدارة الحالي في 17 يونيو.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والشركات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مصر للأسمنت-قنا، العربية للمحابس، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بي انفستمنتس القابضة، 325 ألف سهم، 423.1 ألف سهم، 50 ألف سهم، 300 ألف سهم، 280.8 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 396.7 ألف سهم، كما باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، العربية للصناعات الهندسية المهندس للتأمين، مليون سهم، 2.3 مليون سهم، 239.8 ألف سهم، 239.8 ألف سهم، 6 ملايين سهم.