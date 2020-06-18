شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط محاولات لاختراق مقاومة القناة اللحظية الهابطة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إنهاء تداولات اليوم فوق هذه المقاومة سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد والتوجه نحو تحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 40.41.

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