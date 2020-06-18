شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 18-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية إضافية ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 1.1175، ونرجّح استمرار الضغط السلبي بتأثير النموذج الهابط الذي تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، لكسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.0985 كمحطة تالية.
لذلك، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.1270 والثبات فوقه.
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