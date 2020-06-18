شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل ارتفاعه مدعوماً بتصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مدعوما بتصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في شهادته نصف السنوية أمام الكونجرس الأمريكي.



وأكد "باول" امس في تصريحاته أمام مجلس النواب على أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات الضرورية لدعم الاقتصاد الأمريكي لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وكان "باول" قد كشف أمام مجلس الشيوخ عن عدم يقين بالغ بشأن تعاف سريع للاقتصاد الأمريكي من جائحة كورونا مشيرا إلى أن البيانات الإيجابية الصادرة مؤخراً لا تبرر التعافي.

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وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية سجل 1.5 مليون طلب في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضض المؤشر إلى 1.3 مليون طلب.



وكشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم بأنه يتوقع زوال ازمة كورونا حتى بدون الحاجة لأي لقاح.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عددد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.