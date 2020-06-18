شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه مع توقعات تعافي الطلب سريعاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس وسط توقعات إيجابية بشان الطلب العالمي، وأبقى الخام على مكاسبه على الرغم من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتجدر الإشارة إلى أن إدارة معلومات الطاقة أعلنت أمس ارتفاع مخزونات النفط في أمريكا بحوالي 1.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بنحو 3.5 مليون برميل.



ويرى محللون بأن شهر يونيو/حزيران الجاري يشهد تعافياً سريعاً للطلب العالمي على النفط بعد اضرار بالغة في الأشهر القليلة الماضية بسبب كورونا.

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وينعقد اليوم اجتماع وزاري من "أوبك" والمنتجين المستقلين لبحث تحقيق الامتثال الكامل لاتفاق خفض الإنتاج.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عددد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 38.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 38.8 دولار وأقل سعر عند 37.1 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 1.8% إلى 41.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.5 دولار وأقل سعر عند 40.06 دولار.