شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر معدنية تتفاقم بالربع الأول لانخفاض الإيرادات وزيادة المصروفات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع الخسائر بنسبة 3826% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنها حققت صافي خسائر بلغ 7.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 0.19 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.
وحققت الشركة خسائر تشغيلية إلى 5.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 2.22 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى انخفاض المبيعات نتيجة لانخفاض الكميات المباعة وانخفاض متوسط أسعار بيع بعض المنتجات وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة لارتفاع تكاليف النقل وتسجيل مخصص ديون مشكوك فيها وانخفاض الإيرادات الأخرى.
وانخفضت المبيعات إلى 79.6 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 80.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 65.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 4.5 مليون ريال في العام 2018.
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