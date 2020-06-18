شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تقود الحسن شاكر لتقليص خسائرها 88.5% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً بالخسائر بنسبة 88.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنها حققت صافي خسائر بلغ 3.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 28.7 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة تراجعاً في الخسارة التشغيلية إلى 3.9 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 19.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن تراجع الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى زيادة المبيعات بنسبة 12%.

وارتفعت المبيعات إلى 221 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 197.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

كذلك تحسنت حصة أرباح الشركات التابعة بمقدار 4.8 مليون ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في الخسائر بنسبة 74.7% خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، لتُسجل خسائر بقيمة 49.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 196.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.