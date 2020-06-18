شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى: سوق النفط يتوازن بنهاية 2020 أو أوائل 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن سوق النفط العالمية قد تحقق التوازن بنهاية 2020 أو في أوائل 2021.
لكن وزير الطاقة الروسى، لم يستبعد إمكانية بلوغ توازن العرض والطلب على نحو أسرع، ربما في غضون شهر أو اثنين.
وتابع نوفاك، أن مجموعة أوبك+ قد تعقد اجتماعا استثنائيا إذا اقتضت الضرورة قبل اجتماعها المقرر في ديسمبر .
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