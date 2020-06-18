شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع.. و"دبي" تربح 1.4 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.35% رابحاً 7.41 نقطة ليغلق عند مستوى 2078.38 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.4 مليار درهم، كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.01% رابحاً 0.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1274.30 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.63% رابحاً 45.99 نقطة ليغلق عند مستوى 7355.66 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.71% خاسراً 31.141 نقطة ليغلق عند مستوى 4345.281 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.3 مليار درهم، ونزل مؤشر مسقط.

بورصة دبيتحول المؤشر العام لسوق دبي المالي، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% رابحاً 7.41 نقطة ليغلق عند مستوى 2078.38 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 293.84 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 211.4 مليون سهم محققة ما قيمته 298.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3839 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.05%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.05%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.05%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.20%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.34%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 3.69%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.02%، فيما تراجع 15 سهماً، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 3.18%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.89%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5.4 مليون ورقة بقيمة 49.3 مليون درهم.

بورصة البحرينارتفاع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحاً 0.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1274.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.3 مليون سهم بقيمة 701.4 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.81% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.78% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين لمواقف السيارات بنسبة 3.85%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.75%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 22.17% بضغوط هبوط سهم سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 5%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.91%، كما تراجع سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.99%.

بورصة الكويت تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.47% خاسراً 23.76 ليغلق عند مستوى 5020.27 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.62% خاسراً 33.89 نقطة ليغلق عند مستوى 5443.52 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسراً 3.43 نقطة ليغلق عند مستوى 4186.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.21% رابحاً 8.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4142.05 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 134.9 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون دينار كويتى عبر 6768 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.80%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.73%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.72%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.60%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.57%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.06%.

وجاء سهم شركة سنام العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.63%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 8.22%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 7.05%، فيما تصدر سهم شركة مراكز التجارة العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.98% ثم سهم شركة أعيان العقارية بنسبة 8.18%، ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 8.11%.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي، عن نتائج البيانات المالية للسنة المالية المجمعة المنتهية لعام 2019، وبلغت صافي الخسائر 1.4 مليون دينار كويتي عام 2019 مقابل 2.6 مليون دينار كويتي عام 2018 بنسبة انخفاض 46.55%، وبلغ إجمالي الموجودات 60.3 مليون دينار كويتي عام 2019 مقابل 61.4 مليون دينار كويتي عام 2018 بنسبة انخفاض 1.8%.

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بورصة ابوظبى

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.71% خاسراً 31.141 نقطة ليغلق عند مستوى 4345.281 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 491.03 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 98.7 مليون سهم، بقيمة 372.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 3025 صفقة.

وهبطت بورصة أبوظبي بضغوط انخفاض قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والبنوك بنسبة 3.91%، 1.32%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.10%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.28%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 14.92%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 14.06%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 9.81%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.86%، ثم سهم شركة اشراق للاستثمار بنسبة 4.17%، وتصدر سهم مجموعة الاتصالات قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 105.9 مليون درهم.





بورصة مسقطتراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسراً 4.98 نقطة ليغلق عند مستوى 3515.760 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.3 مليون سهم بقيمة 816 ألف ريال عبر تنفيذ 285 صفقة لعدد 33 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 10 أسهم على رأسها "مدينة مسقط للتحلية" بنسبة 6.67%، ثم سهم "كلية مجان" بنسبة 5.45%، ثم سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 3.13%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "شل العمانية للتسويق" بنسبة 4.55%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 3.19%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 3.17%.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بجلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.63% رابحاً 45.99 نقطة ليغلق عند مستوى 7355.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 8.81% خاسراً 836.64 نقطة ليغلق عند مستوى 8659.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 398.6 مليون سهم بقيمة 9.7 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.14%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.190%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.68%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.19%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.87%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.44%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.08%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.20%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.54%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.50%.

وقفز 95 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أليانز إس إف" بنسبة 9.91%، ثم سهم "المراكز" بنسبة 4.22%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 3.99%، فيما تراجع 79 سهماً على رأسها سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 4.98%، ثم سهم "التأمين العربية" بنسبة 4.18%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 3.51%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 846.6 مليون ريال سعودي.