شكرا لقرائتكم خبر عن "ماونتن فيو رأس الحكمة" تعود بقوة هذا الصيف بأحدث اضافاتها Crete Islands... تصميم على الطراز اليوناني وإعادة تعريف للخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساهمت شركة "ماونتن فيو" في تقديم مشروعات عقارية مبتكرة في القاهرة، كونت طفرة في شرقها و غربها، والآن بحلول موسم الصيف والذي يجعلنا نفكر أكثر في حلم البيت المثالي في الساحل الشمالي، باعتباره المقصد الأكثر تميزا ورقي على ساحل البحر المتوسط، فإن "ماونتن فيو" مدت بصمتها العقارية الغير مألوفة والمبتكرة إلى هذه الجهة بتطويرها مشروع "ماونتن فيو رأس الحكمة" المقام على مساحة 428 فدان بمنطقة رأس الحكمة المميزة بالساحل الشمالي على غرار المعمار اليوناني.

يعد مشروع "ماونتن فيو رأس الحكمة" هو المشروع الوحيد في رأس الحكمة ذو الخدمات المتكاملة مثل العيادة والسوبر ماركت ، إلى جانب عدد كبير من مطاعم المأكولات والمشروبات و متجر الدراجات ، بالأضافة الي الشراكة مع محطة وقود أمارات مصر التي سوف يتم افتتاحها العام المقبل و التي تعد من أهم الشراكات التي عقدتها ماونتن فيو من أجل امداد مشروعاتها بالمرافق والخدمات المتكاملة التي أيضا تتضمن خدمة الغرف والعناية بالوحدات لتضفي التميز على تجربة المشروع التي تملأها الخصوصية والهدوء. استكمالا لتوسعاتها، "ماونتن فيو" تطلق أحدث مراحل المشروع Crete Islands ذات الطابع اليوناني الجذاب الذي يميز المشروع بأكمله ليتوج الأجواء الساحرة لماونتن فيو رأس الحكمة و المقام على مساحة 70 فدان ، بتقديم اللونين الأبيض والأزرق الشهيران في المعمار اليوناني والجزر اليونانية الراقية التي تعد من أشهر المقاصد العالمية والتي تندمج أيضا مع الطبيعة والشاطئ والرمال ولون المياه.





تستوحى فكرة Crete Islands، من الطبيعة والاستلهام من عناصرها، لتقوم على كريستال لاجونز مساحته 45 ألف متر مربع ,ذو شاطئ يمتد بطول 2.3 كيلومتر، و المباني يتخللها اللاجون لتمثل احساس الجزيرة و لتستمتع جميع الوحدات بنفس القدر من المناظر الطبيعية المميزة، والهدوء وقدر عال من الخصوصية بفضل هذا التصميم الفريد والمبتكر.

Advertisements





لا يتوقف الابتكار عند التصميم أو الشكل الخارجي فقط، بل يمتد إلى العناصر المكونة لهذه المرحلة التي تعتمد في كيانها بالكامل على الحلول والمرافق المستدامة خاصة تلك التي تتعلق بالاستهلاك الرشيد للطاقة للحفاظ عليها للأجيال القادمة، ومن هذه الحلول استخدام لوحات الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة من المياه من خلال المارينا التي يتم بناءها داخل المشروع.





تقدم Crete Islands عدد كبير من الوحدات يصل إلى 1166 وحدة تتنوع بين الشاليهات، والفيلات المنفصلة، والتوين فيلا، والتاون هاوس، والتي تتنوع لتلاءم ما يبحث عنه العملاء والعائلات.

يأتي هذا الاطلاق كانعكاس لجهود "ماونتن فيو" وخطواتها الواثقة في السوق العقارية المصرية وهي الجهود التي تدعمها رؤية متميزة تقوم على ابتكار منتجات عقارية جديدة تساهم في احداث طفرة في العقارات وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة بإيقاع سريع. كما تؤكد هذه الخطوة أيضا على قدرة "ماونتن فيو" على تحقيق نموا وأداءا متميزا في السوق العقارية على الرغم من فترة التحدي هذه، وهي نتيجة الفهم العميق للسوق والخلفيات المتنوعة للعملاء وتفضيلاتهم.