شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تغلق منخفضة بفعل المخاوف من موجة ثانية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة، اليوم الخميس، بفعل طفرة في حالات كوفيد-19 بالصين وبعض الولايات الأمريكية مما أوقد شرارة المخاوف من موجة إصابات ثانية، في حين هوى سهم وايركارد 60 % بفعل رصيد سيولة مفقود مما أثقل كاهل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي.

أبدى المستثمرون عزوفا عن المخاطرة مع تسجيل العدد اليومي لحالات الإصابة بالفيروس مستويات مرتفعة جديدة في كاليفورنيا وتكساس، وهما من أكبر الولايات الأمريكية سكانا، في حين عززت بكين القيود على التنقلات.

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وقال حسين سيد، كبير استراتيجيي السوق لدى إف.اكس.تي.إم، "كلما كانت إعادة فتح الاقتصادات أسرع، زادت فرص أن نرى موجة ثانية من الإصابات تفرز إغلاقات جديدة. وبالتالي، فإن مسار الأشهر المقبلة سيكون ضبابيا."

وتراجع ستوكس 600 بنسبة 0.7 % بعد مكاسب ليومين، وسط انتكاسة للآمال في تعاف سريع من الركود الاقتصادي الذي تسببت فيه الجائحة.

تأثر المؤشر سلبا بسهم وايركارد، الذي انحدر 61.8 % بعد أن رفض مدقق حسابات شركة المدفوعات الألمانية التصديق على دفاتر 2019 بسبب 2.1 مليار دولار مفقودة في حين حذرت الشركة من أن التأخير قد يتسبب في مطالبات بسداد قروض بالمليارات ربما غدا الجمعة.