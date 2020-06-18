المنتجون فى أوبك وخارجها يبحثون الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط الخام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اليوم بالتعاون مع الشركاء من خارج أوبك أول اجتماع شهرى للجنة الوزارية المعنية بمراقبة خفض الانتاج . وقالت مصادر فى أوبك اليوم الخميس أن اللجنة الوزارية تتكون من وزراء تسع دول برئاسة مشتركة بين وزير الطاقة السعودى الامير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الروسي الكسندر نوفاك . Advertisements

واضافت المصادر ان اللجنة بحثت مدى امتثال المنتجين لتخفيضات الانتاج التى تم التوصل اليها فى ابريل الماضي وتبلغ التخفيضات 7ر9 مليون برميل يوميا ينفذها 23 دولة منتجة للنفط من أوبك وخارجها.

وشددت المصادر على أن أوبك دعت الى مزيد من الامتثال لخفض الانتاج لعلاج الازمة التى يمر بها سوق النفط فى المرحلة الراهنة جراء ضعف الطلب العالمي على النفط الخام بسبب جائحة كورونا بعد حدوث موجة ثانية من الاصابات مؤخرا فى الصين وأمريكا .

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