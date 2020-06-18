شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي ينخفض بعد تسجيل أكبر انكماش فصلي في حوالي 3 عقود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي خلال تعاملات اليوم الخميس أمام أغلب العملات الرئيسية عقب بيانات أظهرت تسجيل الاقتصاد النيوزلندي أكبر انكماش فصلي على مدار حوالي ثلاثة عقود خلال الربع السنوي الأول.



وأظهرت بيانات حكومية رسمية اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي النيوزلندي انكمش بنسبة 1.6% خلال الربع السنوي الأول مقارنة بالربع الأخير عام 2019، لتسجل أكبر وتيرة انكماش فصلية منذ عام 1991.

Advertisements



وعلى أساس سنوي، سجلت نيوزلندا انكماشا اقتصاديا بنسبة 0.2%، وهو الأول منذ عام 2009، كما تشير التوقعات إلى أن البلاد ستعاني من انكماش فصلي آخر في الربع السنوي الجاري ربمل يصل إلى 19%.



يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه نيوزلندا وعدد من دول العالم من تداعيات جائحة كورونا على أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.6431، وسجل أعلى سعر عند 0.6478 في حين سجل أقل سعر عند 0.6421.