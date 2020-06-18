شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بدعم من خطة تحفيز صينية مرتقبة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس وسط توقعات إيجابية بشأن خطة تحفيز صينية مرتقبة ربما تعزز المزيد من الطلب على المعادن الصناعية.



وألمحت الصين - أكبر مستهلك للنحاس في العالم - إلى خطة للحفاظ على السيولة في أسواق المال على مدار العام الجاري مما أثار التفاؤل بشأن تحسن الطلب على المعادن الصناعية.



وصرح البنك المركزي الصيني بأنه سيبقي على استمرار السيولة في النظام المالي خلال النصف الثاني من العام الجاري من أجل المساهمة في التعافي سريعا من تداعيات أزمة فيروس "كورونا".

Advertisements



وتلقت أسعار النحاس دعما أيضا من اجتماع ببين وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" ودبلوماسي صيني رفيع المستوى، وهو ما جدد التفاؤل بشأن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.



رغم ذلك، لا يزال العالم يخشى من التعرض لموجة ثانية من فيروس كورونا مع ظهور عشرات الإصابات في العاصمة الصينية "بكين".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 2.61 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.64 دولار وأقل سعر عند 2.59 دولار.