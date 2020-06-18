- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية في بداية التعاملات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل استمرار الانتعاش في القطاع التكنولوجي والضغط على قطاع الطاقةن وذلك رغم صدور بياننات أقل من التوقعات.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية سجل 1.5 مليون طلب في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضض المؤشر إلى 1.3 مليون طلب.
وفي مزيد من التصريحات الغريبة والمثيرة للجدل، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن فيروس "كورونا" سينتهي من العالم حتى دون الحاجة للقاح.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد جدد أمس تعهد البنك المركزي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم الاقتصاد الأمريكي وإعادته إلى مسار التعافي والنمو.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:14 بتوققيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل43 نقطة) إلى 26075 نقطة، واستقر "إس أند بي 500" على نحو إيجابي عند 3114 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 9934 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية في بداية التعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.