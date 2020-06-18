شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب تتحول لتكبد خسائر بـ "16.8" مليون ريال بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال الأولية السنوية للشركة العربية للأنابيب، المعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسارة بلغ 16.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

كذلك حققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 7.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 16.1 مليون ريال في الربع المُقابل.

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وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020، إلى انخفاض مبيعات الشركة للربع الحالي لعام 2020م بنسبة 63% مقارنة بالربع المُقابل من العام 2019.

وتراجعت الإيرادات إلى 66.5 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل إيرادات بلغت 180 مليون ريال في الربع المُقابل.

وعزت الشركة انخفاض الإيرادات إلى تأثر اكبر مشاريع الشركة مع شركة أرامكو في مصنع الجبيل وذلك بسبب تأخر مقاولي الانشاء المعتمدين لدى شركة أرامكو مما اثر على عدم سحب الانابيب الجاهز من قبل شركات التغليف.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 28.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 122.7 مليون ريال في العام 2018.