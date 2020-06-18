شكرا لقرائتكم خبر عن 9 آلاف شاب مصري وإفريقي يسجلون بمبادرة إبداع الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل ما يقرب من 9119 شابًا من 20 دولة أفريقية للالتحاق بالمبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، والتي تهدف إلى تنمية قدرات 10 آلاف شاب مصري وإفريقي، وتأهيلهم على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، أيضًا تحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من الشركات العالمية والوزارات والمؤسسات في مختلف الدول الأفريقية. وسجل للالتحاق بالمبادرة حتى الآن 9119 شابًا من 20 دولة أفريقية.

تم تقديم 10669 دورة تدريبية في 24 مسارًا تكنولوجيًا حديثًا، كما تخرج 2135 متدربًا من المبادرة واستفاد منها حوالي 28 شركة ناشئة مصرية وأفريقية.

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وتم إطلاق كأس أفريقيا للألعاب والتطبيقات الرقمية وهي المسابقة الأولى من نوعها في أفريقيا، حيث توفر لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مراحلها المبكرة منصة هامة لاستعراض أفكارهم الابتكارية وتقديم مشروعاتهم التجارية في هذا المجال، بالإضافة إلى جوائز مالية ومنح مادية بإجمالي 60 ألف دولار. وتقدم للمسابقة 192 فريقًا وشركة ناشئة من 12 دولة أفريقية ووصل للنهائيات التي تم تنظيمها في مصر 30 فريقًا

وشركة من تسع دول أفريقية.

أما "رواد تكنولوجيا المستقبل" فهي أيضا مبادر رئاسية تعتمد على منصة رقمية لتوفير التدريب في 45 مسارًا تدريبيًا في

تخصصات تكنولوجية متقدمة، تنفذ بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية وبشهادات معتمدة من جامعات عالمية. وسجل في المبادرة 27381 شابًا وتخرج 5094 ،حيث تم إتاحة 33804 دورة تدريبية للخريجين والمتدربين الحاليين.