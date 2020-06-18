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شكرا لقرائتكم خبر عن ملحمة قيادة وشعب.. 20 إنجازا اقتصاديا تحققت فى السنوات الماضية "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت وزارة المالية في تقرير بعنوان: «ملحمة قيادة وشعب»، 20 إنجازا تحققت خلال السنوات الماضية، أكدت خلاله أنه لولا الإرادة السياسية والشعبية القوية ما نجح الإصلاح الاقتصادى الذى أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى يُمَّكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وأحرزت مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة وإرادة شعبها العظيم، نجاحًا متفردًا فى إدارة الملف الاقتصادى، خلال الست سنوات الماضية؛ فاستحقت أن تكون نجمًا ساطعًا عالميًا فى الإصلاح الاقتصادى، كما وصفتها مديرة صندوق النقد الدولى.. ومن أبرز هذه الإنجازات:
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