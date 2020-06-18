شكرا لقرائتكم خبر عن س وج .. أزاى تحول خط موبايلك لشبكة تانية فيى 24 ساعة مجاناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن قواعد تنظيمية جديدة لخدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم، وذلك للتيسير على العملاء المتضررين من استمرار تعاقدهم مع شبكة محمول لصعوبة تغيير ارقامهم، حيث كان يجد البعض صعوبات فى نقل ارقامهم فى ظل القواعد القديمة وتعنت بعض الشركات فى نقل المشتركين، الا ان القواعد الجديدة الغى تلك القيود و الزم الشركات بنقل الخطوط فى مدة 24 ساعة مجانا حيث لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأى سبب اخر.



س كم يبلغ عدد مشتركي المحمول في مصر؟ س كم يبلغ عدد مشتركي المحمول في مصر؟

ج - وصل حجم الإشتراكات 95.70 مليون فى يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 فى يناير 2019 و 95.34 فى ديسمبر 2019.



س كم عدد شركات المحمول في مصر؟ س كم عدد شركات المحمول في مصر؟

ج- 4 شركات هى المصرية للاتصالات واورنج وفودافون و اتصالات



س هل يمكن الانتقال من شبكة لأخرى بنفس الرقم؟ س هل يمكن الانتقال من شبكة لأخرى بنفس الرقم؟

ج- نعم، فإنتقال العميل بنفس الرقم بين شبكات المحمول هى خدمة أتاحها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ نحو 10سنوات، تيسيرًا على العملاء المتضررين من استمرار تعاقدهم مع شبكة محمول لصعوبة تغيير أرقامهم الهاتفية، مع الحفاظ على الحقوق المادية لمشغل الخدمة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ واتخاذ كل الإجراءات لضمان حقوق المواطنين فى الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والإنترنت.



س ما هي خطوات الانتقال من شبكة إلى أخرى بنفس الرقم؟ س ما هي خطوات الانتقال من شبكة إلى أخرى بنفس الرقم؟

ج – أعلن جهاز تنظيم الاتصالات عن قواعد تنظيمية جديدة لانتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم؛ وذلك وفقا للمعايير العالمية بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة.

ووضع جهاز تنظيم الاتصالات 4 خطوات لتنفيذ عملية انتقال العميل وهى أولا: توجه العميل لأقرب مركز خدمة عملاء للشركة المراد الانتقال اليها ومليء طلب النقل مع تقديم اثبات ملكية الخط.، ثانيا: يقوم مركز خدمة العملاء أيضا بتسليم العميل الشريحة الجديدة.، ثالثا:سيصلك رسالة بقبول طلب النقل في خلال يوم عمل واحد.، رابعا: استبدال الشريحة القديمة بالجديدة وبذلك تكون الشريحة الجديدة مفعلة وتكون عملية النقل قد تمت.



س - ما هو الموقت المستغرق لتنفيذ عملية الانتقال؟ س - ما هو الموقت المستغرق لتنفيذ عملية الانتقال؟

ج- 24 ساعة فقد هو الوقت المستغرق لانتقال العميل بنفس الرقم إلى شبكة محمول أخرى مقارنة ب 2 إلى 5 أيام فى القواعد القديمة.



س - وما الذى يجب على العميل التأكد منه قبل تغيير شبكته؟ س - وما الذى يجب على العميل التأكد منه قبل تغيير شبكته؟

ج- قبل أن يقرر العميل الانتقال بنفس رقمه الى شركة محمول أخرى عليه التأكد من ملكية الخط ببطاقة رقم قومى صحيحة لدى الشركة، و أن يكون قد مر على الخط 4 أشهر و سداد آخر فاتورة مصدرة "في حالة نظام الفواتير".



س – ما الذى على العميل فعله حال رفض طلب النقل؟ س – ما الذى على العميل فعله حال رفض طلب النقل؟

ج- يجب أن يستوضح من الشركة عن أسباب الرفض وهى ملزمة بذلك و العمل على تصحيح السبب وتقديم الطلب من جديد.

Advertisements



س – هل يحق لشركة المحمول رفض طلب النقل؟ س – هل يحق لشركة المحمول رفض طلب النقل؟

ج- لا يحق لأى شركة محمول رفض طلب النقل وهناك آلية مميكنة تمكن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من مراقبة الطلبات والتأكد من تنفيذها كما توجد لائحة للجزاءات للتأكد من التزام الشركات المشغلة بهذا النظام.



س - هل هناك رقم للشكاوى من صعوبة الانتقال من شبكة لأخرى؟ س - هل هناك رقم للشكاوى من صعوبة الانتقال من شبكة لأخرى؟

ج- اتاح جهاز تنظيم الاتصالات رقم الخط الساخن 155 لتلقى شكاوى عملاء شركات المحمول، كما أتاح خطوط اخرى لزيادة التواصل مع عملاء الاتصالات عبر عدة طرق، من خلال خدمة الخط الساخن 155 وخدمة البريد الإلكترونى[email protected] وأرقام الواتس اب، 010 155 15 155، 011 111 15 150، 015 515 15 505، 012 021 55 155".



س- ما هى القواعد القديمة التى تم الغاؤها؟ س- ما هى القواعد القديمة التى تم الغاؤها؟

ج- الخطوات السابقة لانتقال العميل بنفس الرقم لشبكة محمول أخرى هى:

- أن يكون قد مر على الخط المراد نقله عام كامل من بدء تشغيل العميل له كشرط أساسي للانتقال إلى شبكة أخرى.

- سداد آخر فاتورة ودفع مبلغ تأمين مقدارة متوسط آخر 3 فواتير.

- يفقد عميل الكارت المدفوع مسبقًا باقى الرصيد المتبقى له في حالة الانتقال برقمه إلى شبكة محمول أخرى.

- أن يحضر العميل رقمه القومى أو جواز السفر لدى تعاقده وإنتقاله إلى الشبكة المراد إليها وتقديم طلب للنقل مع إحضار أخرى آخر فاتورة قام بسدادها لشركه السابقة.

- يقوم فرع الشركة المراد نقل الرقم إليها بالاحتفاظ بطلب النقل وسورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية وتسليم العميل شريحة جديدة.

- تستغرق عملية نقل الرقم من يومين إلى خمسة أيام عمل.

- ويستقبل العميل رسالة نصية على هاتفه لإبلاغه باستبدال الشريحة الجديدة ويتم تفعيل الشريحة من الثالثة إلى السادسة صباحا.

- فى حالة رفض الشركة المراد نقل الرقم منها نقل العميل، يجب أن توضح توضح للعميل أسباب الرفض.