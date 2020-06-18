شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة بفعل إصابات الفيروس وطلبات إعانة البطالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الخميس، بفعل زيادة في إصابات كوفيد-19 بالولايات المتحدة قد تعرقل التعافي السريع للاقتصاد، بينما أظهرت البيانات أيضا استمرار ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وسط موجة تسريحات ثانية.
هبط المؤشر داو جونز الصناعي 103.16 نقطة بما يعادل 0.39 بالمئة إلى 26016.45 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 11.85 نقطة أو 0.38 بالمئة ليسجل 3101.64 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 18.06 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 9892.48 نقطة.
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