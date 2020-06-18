شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكـد الـدكـتور محـمد مـعيط ،وزيـر المـالـية، أن مـوازنـة الـعام المـالـي الجـديـد 2020/ 2021، الـتى أقـــرهـــا مجـــلس الـــنواب، تســـــتهدف إصـــــلاح هـــــيكل الأجـــــور مـــــن خـــــلال حـــــزمـــــة مـــــن الإجـــراءات الـــتي تـــسهم فـــى تحســـين الأوضـــاع المـــالـــية لـــلعامـــلين بـــالـــدولـــة بـــتكلفة إضـــافـــية ٣٤ مــــليار جــــنيه حــــيث بــــلغت المــــخصصات المــــقررة لــــلأجــــور بــــالــــجهاز الإداري لــــلدولــــة ٣٣٥ مــــليار جـــنيه، وســـيتم خـــلال الـــعام المـــالـــي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مـــنح المـــوظـــفين المـــخاطـــبين بـــقانـــون الخـــدمـــة المـــدنـــية عـــلاوة دوريـــة بنســـبة ٧٪ مـــن الأجـــر الـــوظـــيفى فـــى ٣٠ يـــونـــيه ٢٠٢٠ بحـــد أدنـــى ٧٥ جـنيهًا شهـريـًا ودون حـد أقـصى، ومـنح الـعامـلين غـير المـخاطـبين بـقانـون الخـدمـة المـدنـية عـلاوة خـاصـة بنسـبة ١٢٪ مـن المـرتـب الأسـاسـى فـى ٣٠ يـونـيه ٢٠٢٠ بحـد أدنـى ٧٥ جـنيهًا شهـريًا ودون حـــد أقـــصى، ولـــيس ١٠٪ كـــما هـــو مـــعتاد كـــل عـــام، لافـــتًا إلـــى تحســـين دخـــول المـــوظـــفين والـعامـلين بـالـجهاز الادارى لـلدولـة مـن خـلال إقـرار حـافـز شهـر إضـافـى بـفئات مـالـية مـقطوعـة تـــتراوح بـــين ١٥٠ جـــنيهًا إلـــى ٣٧٥ جـــنيهًا شهـــريًا وفـــق المســـتويـــات الـــوظـــيفية، وتـــمويـــل حـــركـــة الترقيات لمن يستوفى القواعد المقررة.

وأوضـــح أنـــه ســـيتم اعـــتبارًا مـــن أول يـــولـــيو المـــقبل، زيـــادة حـــد الإعـــفاء الـــضريـــبي بنســـبة ٦٠٪، حـيث تـم رفـع حـد الإعـفاء الأسـاسـى لـكل مـمول مـن ٨ آلاف جـنيه إلـى ١٥ ألـف جـنيه، إضـافـة إلــى زيــادة حــد الإعــفاء الــشخصي لأصــحاب المــرتــبات مــن ٧ آلاف جــنيه إلــى ٩ آلاف جــنيه، وبــالــتالــي ســيكون الــدخــل الــسنوي لــذوى المــرتــبات حــتي ٢٤ ألــف جــنيه مــعفى مــن الــضرائــب، مــشيرًا إلــى اســتحداث شــريــحة اجــتماعــية جــديــدة لأصــحاب الــدخــول المــنخفضة الــتي يــتراوح صـــافـــى دخـــلها الـــسنوي مـــن ١٥ إلـــى ٣٠ ألـــف جـــنيه بـــخلاف حـــد الإعـــفاء الـــشخصي بـــحيث تكون الضريبة عليها ٢,٥٪.

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قــــال إنــــه تــــم تــــخصيص ١,٥ مــــليار جــــنيه لــــحافــــز تــــطويــــر الــــتعليم قــــبل الــــجامــــعى لاســــتكمال تحســين دخــول المــعلمين والمــوجهــين بــمرحــلة ريــاض الأطــفال والــصفوف الأول والــثانــى والــثالــث الابــتدائــى بــالمــدارس والمــعاهــد الأزهــريــة، كــما تــم تــخصيص ١,٥ مــليار جــنيه لــحافــز الــجودة بــــالــــجامــــعات والمــــراكــــز والمــــعاهــــد والــــهيئات الــــبحثية لاســــتكمال تحســــين دخــــول أعــــضاء هــــيئة التدريس ومعاونيهم.