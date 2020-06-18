المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

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أكـد الـدكـتور محـمد مـعيط ،وزيـر المـالـية، أن مـوازنـة الـعام المـالـي الجـديـد 2020/ 2021، الـتى أقـــرهـــا مجـــلس الـــنواب، تســـــتهدف إصـــــلاح هـــــيكل الأجـــــور مـــــن خـــــلال حـــــزمـــــة مـــــن الإجـــراءات الـــتي تـــسهم فـــى تحســـين الأوضـــاع المـــالـــية لـــلعامـــلين بـــالـــدولـــة بـــتكلفة إضـــافـــية ٣٤ مــــليار جــــنيه حــــيث بــــلغت المــــخصصات المــــقررة لــــلأجــــور بــــالــــجهاز الإداري لــــلدولــــة ٣٣٥ مــــليار جـــنيه، وســـيتم خـــلال الـــعام المـــالـــي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مـــنح المـــوظـــفين المـــخاطـــبين بـــقانـــون الخـــدمـــة المـــدنـــية عـــلاوة دوريـــة بنســـبة ٧٪ مـــن الأجـــر الـــوظـــيفى فـــى ٣٠ يـــونـــيه ٢٠٢٠ بحـــد أدنـــى ٧٥ جـنيهًا شهـريـًا ودون حـد أقـصى، ومـنح الـعامـلين غـير المـخاطـبين بـقانـون الخـدمـة المـدنـية عـلاوة خـاصـة بنسـبة ١٢٪ مـن المـرتـب الأسـاسـى فـى ٣٠ يـونـيه ٢٠٢٠ بحـد أدنـى ٧٥ جـنيهًا شهـريًا ودون حـــد أقـــصى، ولـــيس ١٠٪ كـــما هـــو مـــعتاد كـــل عـــام، لافـــتًا إلـــى تحســـين دخـــول المـــوظـــفين والـعامـلين بـالـجهاز الادارى لـلدولـة مـن خـلال إقـرار حـافـز شهـر إضـافـى بـفئات مـالـية مـقطوعـة تـــتراوح بـــين ١٥٠ جـــنيهًا إلـــى ٣٧٥ جـــنيهًا شهـــريًا وفـــق المســـتويـــات الـــوظـــيفية، وتـــمويـــل حـــركـــة الترقيات لمن يستوفى القواعد المقررة.
وأوضـــح أنـــه ســـيتم اعـــتبارًا مـــن أول يـــولـــيو المـــقبل، زيـــادة حـــد الإعـــفاء الـــضريـــبي بنســـبة ٦٠٪، حـيث تـم رفـع حـد الإعـفاء الأسـاسـى لـكل مـمول مـن ٨ آلاف جـنيه إلـى ١٥ ألـف جـنيه، إضـافـة إلــى زيــادة حــد الإعــفاء الــشخصي لأصــحاب المــرتــبات مــن ٧ آلاف جــنيه إلــى ٩ آلاف جــنيه، وبــالــتالــي ســيكون الــدخــل الــسنوي لــذوى المــرتــبات حــتي ٢٤ ألــف جــنيه مــعفى مــن الــضرائــب، مــشيرًا إلــى اســتحداث شــريــحة اجــتماعــية جــديــدة لأصــحاب الــدخــول المــنخفضة الــتي يــتراوح صـــافـــى دخـــلها الـــسنوي مـــن ١٥ إلـــى ٣٠ ألـــف جـــنيه بـــخلاف حـــد الإعـــفاء الـــشخصي بـــحيث تكون الضريبة عليها ٢,٥٪.
قــــال إنــــه تــــم تــــخصيص ١,٥ مــــليار جــــنيه لــــحافــــز تــــطويــــر الــــتعليم قــــبل الــــجامــــعى لاســــتكمال تحســين دخــول المــعلمين والمــوجهــين بــمرحــلة ريــاض الأطــفال والــصفوف الأول والــثانــى والــثالــث الابــتدائــى بــالمــدارس والمــعاهــد الأزهــريــة، كــما تــم تــخصيص ١,٥ مــليار جــنيه لــحافــز الــجودة بــــالــــجامــــعات والمــــراكــــز والمــــعاهــــد والــــهيئات الــــبحثية لاســــتكمال تحســــين دخــــول أعــــضاء هــــيئة التدريس ومعاونيهم.
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